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Общество

Житель Нижегородской области осужден на полгода ограничения свободы за продажу поддельного бланка ОСАГО

05 декабря 2017 12:16  [13] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Большемурашкинского района Нижегородской области осужден на полгода ограничения свободы за продажу поддельного бланка ОСАГО. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, в августе 2016 года гражданин у неустановленного лица приобрел чистый поддельный бланк полиса ОСАГО. В конце сентября 2016 года он сбыл бланк своему знакомому. Тот использовал бланк при управлении транспортным средством.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). В ходе судебного заседания подсудимый вину признал полностью.

Суд учел, что обвиняемый признал вину и способствовал расследованию, а также учитывая наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка. С учетом смягчающих обстоятельств суд избрал в качестве наказания шесть месяцев ограничения на выезд с территории Большемурашкинского района.

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