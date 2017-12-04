Нижегородское КБ "Вымпел" завершило разработку проекта рейдового буксира для Каспия Бизнес

Фото: КБ "Вымпел"

Нижегородское АО Конструкторское бюро (КБ) "Вымпел" завершило разработку технического проекта рейдового буксира проекта 705БМ. Об этом сообщается на сайте бюро 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, буксир предназначен для обеспечения проведения буксировочных и кантовочных работ в акватории Каспийского моря. Он приспособлен для проведения работ в узкостях на мелководье.

Разработка проекта осуществлялась в рамках гособоронзаказа и сейчас он согласовывается с заказчиком.

Буксир проекта 705БМ имеет габаритную длину 17 м, ширину 5 м, высоту 2,7 м, скорость хода 10 узлов. Автономность работы буксира составляет трое суток, экипаж состоит из шести человек.

СПРАВКА:

КБ "Вымпел" специализируется на проектировании судов различного класса и назначения, в числе которых: ледоколы и суда арктического плавания, танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов и химических грузов, транспортные универсальные сухогрузные суда, железнодорожные и автомобильно-пассажирские паромы, плавучие технические средства для освоения шельфа, пассажирские суда и суда на воздушной подушке, суда технического флота, вспомогательные и специальные суда ВМФ, суда атомно-технического обеспечения, научно-исследовательские и рыбопромысловые суда, мостопереправочные средства для нужд министерства обороны РФ и наплавные мосты.