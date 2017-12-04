Нижегородский ТЦ пообещал вызвать правоохранителей в случае повторного выгула леопарда Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Руководство торгового центра "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде пообещало вызвать правоохранителей в случае повторного выгула леопарда на территории ТЦ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении Госветнадзора по региону со ссылкой на администрацию торгового центра 5 декабря 2017 года.

Согласно сообщениям из средств массовой информации и социальных сетей, 4 декабря 2017 года на территории ТРЦ "Жар-птица" неустановленный мужчина выгуливал леопарда. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом животные не должны допускаться на территории и в помещения образовательных организаций, учреждений здравоохранения, организаций, осуществляющих торговлю и общественное питание. Кроме того, выгул крупного хищного животного в общественном месте создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, а также их имуществу, жизни и здоровью других животных, имуществу организаций.

В связи с этим комитет направил указание руководству ТРЦ о необходимости в случае повторного выгула леопарда срочно принять меры, а также проинформировать Госветнадзор для того, чтобы нарушитель был оштрафован.

Также комитет сообщил, что передал информацию об инциденте в правоохранительные органы для установления личности владельца животного. Сообщается, что, как только личность будет установлена, нарушителю будет направлен штраф, который составят от 500 до 2000 рублей для физлица. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации ТЦ, на данный момент исследуются камеры видеонаблюдения, чтобы зафиксировать указанный инцидент и передать данные в полицию. По информации от администрации торгового центра, мужчина зашел внутрь здания днем 4 декабря и через некоторое время был задержан охраной, которая вывела его наружу.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что Госветнадзор с помощью полиции намерен проверить условия содержания леопарда в нижегородской квартире на ул. Бурнаковской. Решение о проверке было принято после ряда сообщений в СМИ и от граждан, которые неоднозначно отнеслись к выгулу дикого животного на придомовой территории.

Позднее владелец леопарда вместе с животным покинул квартиру.