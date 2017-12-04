"НБД-Банк" провёл в Нижнем Новгороде серию тренингов Елены Вахраневой Бизнес

ПАО "НБД-Банк" в рамках образовательного проекта "Лидер года. Малый и средний бизнес" организовало серию тренингов Елены Вахраневой "Налоговый покер: как остаться при своих". Об этом сообщает пресс-служба банка 5 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, семинар признанного эксперта в сфере налогового консультирования, бухгалтерского учета и аудита, успешно представляющего интересы клиентов в судах по налоговым спорам, Елены Вахраневой собрал обширную аудиторию – владельцев малого и среднего бизнеса, а также финансовых директоров компаний.

Как отмечается в сообщении, основная цель этого образовательного цикла – помочь предпринимателям разобраться в нюансах работы налоговых органов в 2018 году и обезопасить себя и свой бизнес от негативных последствий любых налоговых проверок.

Спикер поделилась с участниками налоговыми "секретами" и рассказала, как снизить бизнес-риски, описала ключевые нюансы налоговой деятельности, дала профессиональные советы. "Тема как нельзя актуальна, получили много новой информации, узнали новые выходы из сложных ситуаций. Что касается спикера, особенно ценно то, что Елена – практик и владеет полной информацией. Это очень важно", – поделилась впечатлениями представитель ООО "Пирамида" Лариса Коршунова.