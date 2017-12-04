"Ростелеком" начал продажи смартфонов Samsung в центрах продаж и обслуживания Общество

Компания "Ростелеком – Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") начала продажи смартфонов Samsung в центрах продаж и обслуживания.

Как сообщила пресс-служба оператора связи 5 декабря 2017 года, в салонах оператора связи по всей России представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5.



"В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент устройств Samsung, включив в него смартфоны серии Galaxy A и S", - отметил генеральный директор ООО "Ростелеком – Розничные системы" Арвидас Алутис.