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Общество

"Ростелеком" начал продажи смартфонов Samsung в центрах продаж и обслуживания

05 декабря 2017 15:41  [37] Общество

Компания "Ростелеком – Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") начала продажи смартфонов Samsung в центрах продаж и обслуживания.

Как сообщила пресс-служба оператора связи 5 декабря 2017 года, в салонах оператора связи по всей России представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5.

"В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент устройств Samsung, включив в него смартфоны серии Galaxy A и S", - отметил генеральный директор ООО "Ростелеком – Розничные системы" Арвидас Алутис.

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