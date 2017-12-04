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Экономика

Нижегородское минэкономики заявляет о позитивной ситуации с основными показателями развития в 2017 году

05 декабря 2017 16:50  [68] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области заявляет о позитивной ситуации с основными показателями развития в 2017 году. Соответствующую информацию замначальника управления прогнозирования и территориального развития министерства Марина Худина представила журналистам 5 декабря 2017 года.

Так, по ее словам, инфляция в регионе складывается ниже уровня всех последних лет – 2,4% за десять месяцев 2016 года. Объемы промышленного производства, которое формирует треть в объеме валового регионального продукта, показывают рост в 5%. Небольшой рост (0,4%) демонстрирует сельское хозяйство.

Проблемной отраслью Марина Худина назвала строительство, где фиксируется спад в 1%. При этом он основывается на снижении объемов строительства зданий промышленного типа. Ввод жилья вырос на 13,4%. "Поэтому обязательства по вводу 1,3 млн кв метров жилья правительство региона пока планирует выполнить", - сказала специалист.

Объем инвестиций в развитие бизнеса вырос на 8,2% (по итогам трех кварталов), торговля – на 3%, платные услуги – на 1%, зарплаты – на 3%.

Худина отметила, что все эти показатели легли в основу прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2018-2020 год.

Напомним, прогноз был представлен на заседании регионального правительства в октябре 2017 года.

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