Грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями и задел пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 5 декабря

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Грузовик китайского производства столкнулся с четырьмя автомобилями и задел пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода днем 5 декабря 2017 года.
Как сообщил НИА "Нижний Новгород" представитель УГИБДД ГУ МВД РФ по региону, ЧП произошло около 12:30.
По его словам, грузовик сворачивал с улицы Ларина и задел два автомобиля, после поворота – еще два две машины. Кроме того, грузовик наехал на пешехода.
Сейчас устанавливаются причины, приведшие к ДТП.
При этом в соцсетях пользователи сообщали о том, что грузовик еще и въехал в дом. Однако в ГИБДД не подтвердили и не опровергли эту информацию.
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