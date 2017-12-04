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Происшествия

Грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями и задел пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 5 декабря

05 декабря 2017 16:54  [97] Происшествия

Фото: ЧП ДТП Нижний Новгород

Грузовик китайского производства столкнулся с четырьмя автомобилями и задел пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода днем 5 декабря 2017 года.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" представитель УГИБДД ГУ МВД РФ по региону, ЧП произошло около 12:30.

По его словам, грузовик сворачивал с улицы Ларина и задел два автомобиля, после поворота – еще два две машины. Кроме того, грузовик наехал на пешехода.

Сейчас устанавливаются причины, приведшие к ДТП.

При этом в соцсетях пользователи сообщали о том, что грузовик еще и въехал в дом. Однако в ГИБДД не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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