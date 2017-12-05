Елизавета Солонченко обсудила с Олегом Тактаровым возможность строительства дома боевых искусств в Нижнем Новгороде Спорт

Олег Тактаров и Елизавета Солонченко Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела встречу с президентом Федерации ММА России, актером Олегом Тактаровым. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, встреча была организована по инициативе Молодежной палаты, работающей при городской Думе. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Михаил Кузнецов, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Леонид Стрельцов, председатель Молодежной палаты Кирилл Карташев, руководитель Федерации ММА России в Нижегородской области Алексей Прохоров и другие.

Во время встречи стороны обсудили возможность строительства дома боевых искусств в Нижнем Новгороде и обустройства современных спортивных площадок во дворах, обменялись информацией о перспективах развития детского парусного спорта в связи со строительством яхт-клуба в Автозаводском районе.

Кузнецов рассказал гостям об интегральной стратегии развития Нижнего Новгорода, в которой большую часть занимают вопросы обеспечения здорового образа жизни и о концепции "Фестиваль фестивалей", когда город наращивает событийную сетку, организуя мероприятия, интересные самым разным слоям населения.

Тактаров высоко оценил усилия городской власти по развитию Нижнего Новгорода. "Я знаю немало случаев, когда многое делается для "галочки", здесь не так - у мэра четкая хватка. И мне нравится, что город находится в надежных женских руках", - сказал он. Актер также подчеркнул, что успехи спорта высших достижений напрямую зависят от развития массового спорта, поэтому очень важно заниматься его продвижением, а также создавать детские и юношеские секции.



"Мне приятно, что мы обсуждали сегодня не только тему боевых искусств, по которой у Олега Николаевича самые высокие компетенции, не только тему кинофестиваля, которую он обещал рассмотреть - главное, что мы говорили об идеологии массового спорта. Такие звезды, как Олег Тактаров могут увлечь людей и сделать так, чтобы они тоже захотели добавить спорта в свою жизнь. А мы для этого должны обеспечить горожан спортобъектами и решить другие организационные вопросы, чтобы заниматься спортом стало просто и удобно, и тогда Нижний Новгород может стать городом номер один по здоровому образу жизни", - сказала Солонченко.