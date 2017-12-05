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Культура и отдых

Этап XXVI Международных рождественских образовательных чтений прошел в ЗС НО

05 декабря 2017 18:02  [55] Культура и отдых
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональный этап XXVI Международных рождественских образовательных чтений на тему "Нравственные ценности и будущее человечества" состоялся 5 декабря 2017 года в Заксобрании Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба собрания, в мероприятии приняли участие и.о. председателя регионального парламента Ольга Щетинина и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Также участниками чтений стали депутаты Заксобрания, представители правительства области, главы местного самоуправления, ученые, члены Молодежного парламента и студенты.

По инициативе Русской Православной церкви уже на протяжении почти двух десятилетий проходят Международные рождественские образовательные чтения, которые стали уникальной дискуссионной площадкой для заинтересованного обсуждения различных идей, подходов, оценок и методологий применительно к сферам народного образования, педагогической науки и практики.

В рамках мероприятия были подведены итоги уходящего года, участники обсудили роль патриотического воспитания и качество преподавания истории Отечества. Представители университетов поделились своим опытом работы в этом направлении и рассказали об особенностях обучения истории в технических вузах.

"В этом году в рамках Рождественских чтений поднимается очень важная и актуальная тема. Успешное развитие любого народа невозможно без опоры на его духовные и исторические корни. Сегодня важно прививать истинные ценности подрастающему поколению. Это поддержание института семьи, воспитание детей, забота о тех, кто нуждается в особой помощи и поддержке – о людях с ограниченными возможностями, о тех, кто находится в местах лишения свободы. Нет никаких сомнений в том, что духовно-нравственные, просветительские проекты должны и будут находить на нижегородской земле одобрение и всемерную поддержку", - отметила Щетинина.

"У нас великая страна, которая собиралась нашими предками две тысячи лет. Мы с вами наследники Святой Руси. Чтобы это наследство сохранить и преумножить, нам нужно научиться понимать, как мыслили наши предки, какие у них были ценности, чем они жили и что позволило эту территорию – от Балтики до Тихого океана – собрать в единую страну. В духе единомыслия и согласия мы планируем проводить такие встречи, чтобы быть более мудрыми и крепкими в жизни", - сказал митрополит Георгий.

Рождественские образовательные чтения продлятся до 22 января 2018 года. За это период времени в образовательных организациях региона будут проведены различные мероприятия, тематические уроки, беседы, встречи и классные часы.

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