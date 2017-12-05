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Происшествия

Суд приговорил нижегородского подростка к трем годам колонии за покушение на убийство отца

06 декабря 2017 09:15  [1] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил нижегородского подростка к трем годам колонии за покушение на убийство отца. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области 6 декабря 2017 года.

Судом установлено, что вечером 7 марта 2017 года 16-летний подсудимый, его мать и отец находились в квартире на ул. Бонч-Бруевича Приокского района. "Неожиданно подросток забежал в комнату 63-летнего отца и стал наносить ему ножевые ранения в шею и область грудной клетки. На крики прибежала мать и стала оттаскивать сына. Затем отец выбежал из квартиры в подъезд. Нападавший побежал за ним, и, догнав, нанес ему еще несколько ножевых ранений. Однако довести свой преступный умысел до конца у него не получилось, поскольку на шум вышли соседи, которые защитили потерпевшего от дальнейших нападений", - говорится в информации следствия.

Как установили следователи, накануне подросток узнал, что отец жил на две семьи, это и послужило причиной нападения.

Вину по предъявленному обвинению подросток не признал. Суд приговорил молодого человека по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) на три года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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