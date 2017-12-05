ГУ МВД проводит проверку по факту гибели двух полицейских от огнестрельного ранения в Нижнем Новгороде 5 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

ГУ МВД РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели двух полицейских от огнестрельного ранения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городского УВД 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, вечером 5 декабря на телефон экстренных служб "112" поступило сообщение об огнестрельном ранении двух человек в общежитии в Ленинском районе. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

"Проживающий в общежитии действующий сотрудник ГУ МВД попытался совершить суицид, его сосед, бывший сотрудник полиции, попытался ему помешать, в результате чего был ранен. После этого полицейский заперся у себя в комнате и выстрелил себе в голову", - рассказали в пресс-службе МВД.

Оба мужчины были доставлены каретой "скорой помощи" в больницу, где от полученных ранений скончались.

По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Куликом назначена служебная проверка.