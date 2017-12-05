Последние новости рубрики Происшествия
06 декабря 2017 10:02  [195] ГУ МВД проводит проверку по факту гибели двух полицейских от огнестрельного ранения в Нижнем Новгороде 5 декабря
06 декабря 2017 09:15  [83] Суд приговорил нижегородского подростка к трем годам колонии за покушение на убийство отца
05 декабря 2017 18:06  [332] Суд арестовал сбившего насмерть девушку на пр. Гагарина водителя в Нижнем Новгороде
05 декабря 2017 16:54  [267] Грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями и задел пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 5 декабря
05 декабря 2017 15:13  [238] СУ СК проводит проверку информации о травмировании школьника в Выксе Нижегородской области
05 декабря 2017 14:40  [295] Пропавший 4 декабря в Нижнем Новгороде Артём Росляков найден живым
05 декабря 2017 12:13  [261] Мастер предстанет перед судом из-за гибели рабочего при ремонте на нефтепроводе в Нижегородской области
05 декабря 2017 11:43  [498] Скелетированные останки младенца обнаружены в доме на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде 4 декабря
05 декабря 2017 10:45  [316] Неопытный водитель насмерть сбил пешехода в Арзамасском районе Нижегородской области 4 декабря
05 декабря 2017 10:12  [227] Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревянном доме в Вачском районе Нижегородской области 4 декабря
Происшествия

ГУ МВД проводит проверку по факту гибели двух полицейских от огнестрельного ранения в Нижнем Новгороде 5 декабря

06 декабря 2017 10:02  [195] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

ГУ МВД РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели двух полицейских от огнестрельного ранения. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городского УВД 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, вечером 5 декабря на телефон экстренных служб "112" поступило сообщение об огнестрельном ранении двух человек в общежитии в Ленинском районе. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

"Проживающий в общежитии действующий сотрудник ГУ МВД попытался совершить суицид, его сосед, бывший сотрудник полиции, попытался ему помешать, в результате чего был ранен. После этого полицейский заперся у себя в комнате и выстрелил себе в голову", - рассказали в пресс-службе МВД.

Оба мужчины были доставлены каретой "скорой помощи" в больницу, где от полученных ранений скончались.

По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Куликом назначена служебная проверка.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph