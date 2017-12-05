АПЗ в Нижегородской области создаст рабочую группу по разработке приборов учета выбросов загрязняющих веществ Бизнес

Фото: пресс-служба АПЗ

Нижегородский АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" создаст рабочую группу по разработке приборов учета выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба завода 6 декабря 2017 года.

5 декабря на АПЗ состоялось выездное совещание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию.

После совещания за круглым столом на тему "Развитие промышленности для целей охраны окружающей среды" был также поднят вопрос, что с января 2018 года должны вступить в силу новые законодательные условия, ужесточающие требования к производствам, у которых есть класс опасности. В частности, на объектах первой категории негативного воздействия на окружающую среду обязательно должны быть установлены автоматические средства измерения и учета объема и массы выбросов загрязняющих веществ.

В связи с этим председатель комитета Заксобрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов обратился к генеральному директору АО "АПЗ", депутату Олегу Лавричеву с просьбой о разработке этого прибора. "У нас огромное количество предприятий, которые имеют высокий уровень опасности отходов, а установка приборов будет обязательна", - прокомментировал он.

По результатам обсуждения было решено создать на предприятии рабочую группу под руководством технического директора АПЗ Виктора Сивова, которая займется проработкой данного вопроса, начиная с изучения нормативных документов.

Также на совещании были рассмотрены вопросы вывоза твердых бытовых отходов, строительства нового полигона ТБО в Арзамасском районе, контроля утилизации промышленных отходов, очистки русла реки Теши и другие.

"Работа, связанная с модернизацией инженерной инфраструктуры и решением экологических задач на предприятии, находится в зоне постоянного контроля. Есть программа, которая закладывается в бюджет, мы постоянно инвестируем в модернизацию производства, заменяя низкопроизводительное, устаревшее оборудование. Сегодня объем производства на предприятии вырос в пять раз, а потребление электроэнергии остается на том же уровне. Кроме того, мы ведем работу по реконструкции очистных сооружений, выдано техзадание на проектирование нового гальванического производства, обновляем системы вентиляции, рекуперации воздуха. Ежегодно на эти цели направляем около 700 млн рублей", - рассказал Олег Лавричев.