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Три человека пострадали в ДТП с участием восьми автомобилей в Ленинском районе Нижнего Новгорода 5 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
По уточненным данным УГИБДД, около 12:30 на перекрестке ул. Новикова Прибоя – Попова, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Shaanqi, врезался в автомобили Scania (с полуприцепом), Volvo (с полуприцепом), Kia, ГАЗ-2410, ГАЗ-3302, Chevrolet и Mitsubishi Pajero.
В результате аварии пострадали водитель Shaanqi (ссадины), водитель ГАЗ-2410 (ушиб грудной клетки), пешеход, женщина 1967 года рождения (перелом левой голени, травмирована осколком от автомобиля).
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