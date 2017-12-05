СК не исключает бытовой конфликт в качестве причины гибели двоих нижегородских полицейских Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

СК не исключает бытовой конфликт в качестве причины гибели двоих нижегородских полицейских.

Напомним, по данным ГУ МВД, вечером 5 декабря на телефон экстренных служб "112" поступило сообщение об огнестрельном ранении двух человек в общежитии в Ленинском районе. Проживающий в общежитии действующий сотрудник ГУ МВД попытался совершить суицид, его сосед, бывший сотрудник полиции, попытался ему помешать, в результате чего был ранен. После этого полицейский заперся у себя в комнате и выстрелил себе в голову.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 6 декабря 2017 года, в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в доме по ул. Паскаля подозреваемый произвел три выстрела из оружия в соседа, а затем попытался совершить суицид. Оба пострадавших госпитализированы в городские больницы. 41-летний потерпевший от полученного ранения скончался. 6 декабря 2017 года 36-летний подозреваемый также скончался в больнице.

При осмотре места происшествия следователями изъята предсмертная записка подозреваемого. Следователи не исключают, что причиной произошедшего мог быть бытовой конфликт. Расследование продолжается.