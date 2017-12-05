Движение транспорта на ул. Полевой в Нижнем Новгороде будет закрыто с 7 по 29 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта на ул. Полевой в Нижнем Новгороде будет закрыто с 7 по 29 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 6 декабря.

Согласно информации, улица будет перекрыта с 08:00 7 декабря до 17:00 29 декабря в связи с производством строительно-монтажных работ.

Движение транспорта по улице между домами №10а по улице Полевой и №19а к.1 по улице Ларина будет организовано с объездом зоны производства работ.