Двое мужчин погибли на пожаре в деревянном доме в Семёнове Нижегородской области 5 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли на пожаре в деревянном доме в Семёнове Нижегородской области 5 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Трёх коммунистов поступило в МЧС в 02:11. Сообщается, что пожарным удалось локализовать огонь на площади 64 кв. метра и не допустить его дальнейшего распространения. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

При разборе конструкций сгоревшего дома на месте пожара были обнаружены тела двоих погибших мужчин 58 и 26 лет.

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области по данному факту проводят доследственную проверку. По данным следователей, дом деревянный, одноэтажный, электро- и газифицирован. Установлено, что 58-летний хозяин дома с пришедшим в гости соседом распивали спиртные напитки. Видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что накануне, 4 декабря, в таком же доме в Вачском районе в результате пожара погибли мужчина и женщина.