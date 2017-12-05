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Общество

Авиакомпании получили право отказывать в продаже билетов пассажирам из "чёрного списка"

06 декабря 2017 11:50  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпании получили право отказывать в продаже билетов пассажирам из "чёрного списка".

Как сообщается на сайте главы государства 5 декабря 2017 года, президент Владимир Путин подписал ФЗ "О внесении изменений в статью 426 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации".

В частности, новым пунктом 4 статьи 786 ГК РФ устанавливается, что в случаях, предусмотренных статьёй 1071 Воздушного кодекса РФ, перевозчик вправе отказать в продаже авиабилета гражданину, внесённому в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.

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