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Общество

"Руслайн" запускает ежедневные рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург до февраля 2018 года

06 декабря 2017 11:55  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Руслайн" запускает ежедневные рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с декабря 2017 года до февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты регионов") 6 декабря 2017 года.

Сообщается, что в осенне-зимнем расписании нижегородского аэропорта ежедневные рейсы в Санкт-Петербург будет осуществлять авиакомпания "Руслайн" на Bombardier CRJ200.

Согласно информации, в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу пассажиры смогут улететь в северную столицу утренним рейсом в 10:20. В пятницу самолет отправится из Нижнего Новгорода в 19:55. В воскресенье – в 19:55.

Напомним, что международный аэропорт "Стригино" перешёл на осенне-зимнее расписание с 30 октября по 26 марта. Сообщается, что основным отличием зимнего расписания от весенне-летнего станут новые чартерные маршруты на зимние курорты Индии, Таиланда и Арабских Эмиратов.

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