Елизавета Солонченко наградила победителей нижегородского конкурса проектов многофункциональных парковых павильонов Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко наградила победителей конкурса проектов многофункциональных парковых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 6 декабря 2017 года.

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов архитектурного конкурса на разработку дизайн-проекта временных многофункциональных павильонов, которые планируется размещать в городских парках и других общественных пространствах, состоялось 5 декабря

Конкурс был объявлен 19 сентября 2017 года. К 7 ноября были представлены и выставлены на открытое голосование на сайте горадминистрации 16 дизайн-проектов. В выборе лучших приняли участие 2893 человека. По результатам голосования и с учетом мнения профессионального жюри были отобраны лидеры проекта. Первое место присудили ООО проектному бюро "Да" (руководитель Зоя Рюрикова), второе – архитектору Алене Новиковой, третье – ООО НПО "Архстрой" (архитектор Мария Котикова). Все победители получили денежные призы и отделочные материалы для реализации своих проектов.

Глава Нижнего Новгорода высоко оценила представленные работы и поздравила всех участников конкурса. "Работы, поданные на конкурс, доказывают, что нижегородская архитектурная школа находится на высоком профессиональном уровне. Уверена - те, кто пока не победил, наверняка выиграют в следующих конкурсах, и мы еще не раз услышим эти имена. Я вижу здесь много молодых архитекторов, есть и студенты – и у всех есть амбиции и желание участвовать в жизни города. Несмотря на то, что на конкурсе представлены малые архитектурные формы, во многих из них виден большой замысел. И это очень важно, потому что из таких, казалось бы, небольших объектов: детских площадок, спортивных сооружений, зон отдыха – складывается облик города", - отметила она.