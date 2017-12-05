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Общество

Нижегородская АТИ оштрафовала 21 юрлицо за ненадлежащие вывески в центре города по данным на 1 декабря

06 декабря 2017 12:23  [78] Общество
ул. Большая Покровская

ул. Большая Покровская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Управление административно-технического и муниципального контроля (АТИ) администрации Нижнего Новгорода привлекло к ответственности 21 юридическое лицо за несоблюдение правил оформления вывесок в центре города по данным на 1 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 6 декабря 2017 года.

В марте 2017 года Гордума приняла правила размещения и содержания информационных конструкций и, в частности, ограничила использование латинского алфавита на вывесках города, в апреле документ вступил в силу. Уже размещенные информконструкции подлежали приведению в соответствие с указанными требованиями. Вывески на зданиях в границах исторических территорий должны были быть демонтированы в течение полугода с момента вступления в силу решения Гордумы (до ноября текущего года, – прим. НИА "Нижний Новгород"), вывески в зоне современной массовой застройки и указатели в виде отдельно стоящих конструкций - в течение года.

"На сегодняшний день к предпринимателям, которые не выполнили требования, муниципалитет вынужден применять штрафные санкции. По данным управления административно-технического и муниципального контроля, на декабрь 2017 года по результатам проверок было составлено 40 актов о нарушении правил размещения и содержания информационных конструкций, 21 лицо привлечено к административной ответственности", - говорится в сообщении администрации.

Размер штрафа за нарушение требований к вывескам следующий: на граждан - от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Горадминистрация напоминает предпринимателям, что вывеска должна соответствовать цветовому решению фасада и архитектурно-художественной концепции улицы. При этом по стилистике написания текста к информационным конструкциям требований нет, но размер букв и высота их расположения должны быть единообразными.

"Эмблемы на вывеске разрешены, а вот размещение рекламы на витрине недопустимо, так же как и прикрепленные к стене здания перпендикулярные кронштейны. Кроме того, в исторической части города нельзя размещать световые короба, а только объемные буквы. На английском языке написание допустимо только в том случае, если данный бренд зарегистрирован и получено соответствующее свидетельство", - добавили в мэрии.

Напомним, что в октябре 2017 года мэрия утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов на ул. Большой Покровской и вблизи стадиона к ЧМ, в ноябре – по ул.Варварской.

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