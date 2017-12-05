Ларингит: лечение и профилактика

Ларингит* может быть острый или перейти уже в хроническую форму. Это заболевание довольно быстро развивается, и длительность его составляет не более двух недель.

Симптомы ларингита.

Начало заболевания носит стремительный и внезапный характер. Общее состояние может быть нормальным или с небольшим недомоганием. При этом температура тела может незначительно повысится. Более детально ознакомиться с информацией можно по ссылке https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/laringit/.

Первые симптомы можно охарактеризовать как чувство першения, щекотания, жжения в гортани, иногда фиксируются трудности при глотании и частый мучительный судорожный кашель.

Голос становится хриплым, может отмечаться отсутствие звучности. Сухой кашель может сменяться влажным с большим количеством мокроты. Слизистая оболочка гортани отечна, наблюдается сильное покраснение. Голосовые связки при этом смыкаются не полностью.

У детей ларингит носит скоротечный характер и может фиксироваться ложный круп - когда отек оболочки гортани перекрывает доступ кислорода.

Диагностика ларингита.

В первую очередь необходимо обратиться к оториноларингологу. Опытный врач определит ларингит при физическом обследовании. Обязательно будет собран анамнез начала заболевания, обследованы лимфатические узлы на шее, произведен осмотр носа, рта и горла на предмет обнаружения дополнительных очагов воспаления.

В сложных случаях может быть произведена ларингоскопия. Это процесс, когда врач, используя гибкий эндоскоп, оценивает состояние оболочки гортани и забор образца ткани для биопсии, с целью исключения онкологического заболевания гортани.

Лечение ларингита.

Лечением заболевания занимается ЛОР-врач в условиях участковой поликлиники. При возникновении ларингита как следствия инфекционного заражения, то назначается постельный режим и медикаментозное лечение. В остальных случаях лечение ларингита проходит без отрыва от производства.

В первую очередь врач порекомендует строгий голосовой режим, т.е. исключение речи вообще. Если такой возможности нет, то человек может говорить тихим-тихим голосом, но не шепотом. При шепоте нагрузка на голосовые связки сильно увеличивается. Стоит исключить из рациона питания все холодное и горячее, спиртные и газированные напитки. При избытке густых выделений назначается отхаркивающие средства, могут быть назначен антибиотик и паровые ингаляции.

Профилактика ларингита.

Полезным будет закаливание организма, контроль влажности и температуры воздуха в комнате. Не перенапрягать голосовые связки, особенно на морозном воздухе, дышать через нос.

* Необходима консультация специалиста.