Преимущества покупки квартиры у застройщика

Сегодня всё большее количество людей рассматривает предметом инвестиций новостройки. Дело в том, что преимуществ у такого капиталовложения немало. Понятно, что такой выбор сопряжён с некоторыми рисками, но их можно в полной мере исключить, если довериться надёжному представителю рынка.

Строительная компания ЛСР является одним из лидеров на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот застройщик может похвастаться отличной репутацией и обилием положительных отзывов клиентов. В портфеле компании очень много интересных проектов. Более детальную информацию о них можно узнать на официальном сайте застройщика или специализированных порталах.

Почему же лучше отдать предпочтение квартире в новом доме?

В первую очередь стоит отметить юридическую чистоту сделки. В данном случае можно быть более уверенным в том, что в квартире никто не жил и нет родственников, которые потенциально могут оспорить право собственности. Такие ситуации способны стать настоящей проблемой и разбить мечты о лучшей жизни. Новая квартира, как правило, не может находиться в залоге или кредите. У человека появляется шанс создать в ней уникальную атмосферу, отталкиваясь от «чистого листа».

Квартира в новом доме это: свежая отделка, новые коммуникации, работающие лифты, чистые подъезды, а также оригинальный дизайн. Можно спокойно существовать много лет и забыть о том, что такое бытовые проблемы. Современные планировки отличаются универсальностью и функциональностью. Можно исключить наличие тесной ванны, маленьких окон и низких потолков. Всего этого в современных апартаментах нет. Человек вправе самостоятельно распоряжаться квадратными метрами и зонировать их по собственному усмотрению. Таким образом, от новой квартиры можно ожидать максимум удобства и комфорта.

Современные жилые комплексы отличаются развитой инфраструктурой. Здесь имеется всё необходимое для полноценного существования. Дворы оснащены площадками для отдыха и досуга, территории облагорожены и надёжно защищены от посягательств извне.

Жить в новом доме от надёжного застройщика – это истинное удовольствие, в этом можно не сомневаться.