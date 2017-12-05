Почти 30 человек прошли во II тур отбора в Молодёжную администрацию Дзержинска Нижегородской области Общество

Почти 30 человек допущены до второго тура отбора в Молодёжную администрацию Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, 5 декабря в администрации Дзержинска прошел первый этап отбора будущих членов Молодежной администрации города IV созыва. Отбор из 37 кандидатов проходил в очной форме. "Молодые люди рассказали о своих идеях, опыте работы, взаимодействии с коллегами, органами власти, общественными организациями. Оценки выставлялись по следующим критериям: опыт и достижения кандидата, навыки самопрезентации, личные качества, планы кандидата по работе в Молодежной администрации", - говорится в сообщении.



По итогам выступлений наибольшее количество баллов набрали 10 человек: Екатерина Гриняева, Павел Емельянов, Владислав Балахнин, Илья Власенков, Андрей Вотчель, Дарья Чурдалева, Елена Толмачева, Надежда Ступницкая, Дмитрий Солдатов и Арина Шумкина. Они гарантированно войдут в состав Молодежной администрации Дзержинска IV созыва. Кроме того, экспертный совет принял решение о допуске еще 18 кандидатов ко второму этапу отбора – Интернет-голосованию, которое пройдет с 7 по 15 декабря. По его итогам 18 декабря будут выбраны ещё 10 человек.

"Деятельность Молодежной администрации нацелена на реализацию социально значимых проектов. За шесть лет работы их было реализовано более тридцати. Это такие проекты, как "ВелоДзержинск", "BARTERBOOK", "Безбумаги", "История кино" и многие другие. Особенно ценно, что эти проекты оказались долговременными. Многие продолжают реализовываться даже после выхода их инициаторов из состава Молодежной администрации", - отметила в завершении мероприятия начальник отдела молодёжи департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска Елена Давыденко.

Напомним, что приём заявок в Молодежную администрацию IV созыва завершился 30 ноября. Всего была подана 41 заявка от учащихся школ, студентов организаций высшего и среднего профессионального образования, представителей работающей молодежи, а также от представителей различных молодежных организаций и сообществ Дзержинска. Еще до начала первого этапа отбора четыре заявки были отклонены в связи с несоответствием утвержденным требованиям.

СПРАВКА:

Молодежная администрация Дзержинска – консультативно-совещательный орган при администрации города Дзержинска. Членами Молодёжной администрации могут стать представители молодёжи города в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие, обучающиеся или работающие на территории Дзержинска. В состав Молодежной администрации традиционно входят 20 человек.