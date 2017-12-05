Задолженность по зарплате на нижегородском "Заводе Электромаш" погашена после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задолженность по зарплате на 6 млн рублей перед работниками нижегородского АО "Завод Электромаш" погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, в результате проверки было установлено, что задолженность была накоплена перед 307 работниками предприятия.

Директору завода было объявлено предостережение и внесено представление. Кроме того, Государственная инспекцией труда в регионе возбудила административные дела. Руководителем предприятия были изысканы деньги, за счет которых долг перед работниками по зарплате погашен полностью.

Напомним, "Электромаш" был признан банкротом в сентябре 2009 года. В 2015 году срок конкурсного производства был продлен.

СПРАВКА:

ФГУП "Завод "Электромаш" специализировался на разработке, производстве, монтаже, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании метеорадиолокаторов и радиолокационных комплексов специального назначения. Предприятие было основано в 1943 году.