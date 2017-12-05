Задолженность по зарплате на нижегородском "Заводе Электромаш" погашена после вмешательства прокуратуры

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Задолженность по зарплате на 6 млн рублей перед работниками нижегородского АО "Завод Электромаш" погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщила 6 декабря 2017 года.
Согласно информации, в результате проверки было установлено, что задолженность была накоплена перед 307 работниками предприятия.
Директору завода было объявлено предостережение и внесено представление. Кроме того, Государственная инспекцией труда в регионе возбудила административные дела. Руководителем предприятия были изысканы деньги, за счет которых долг перед работниками по зарплате погашен полностью.
Напомним, "Электромаш" был признан банкротом в сентябре 2009 года. В 2015 году срок конкурсного производства был продлен.
СПРАВКА:
ФГУП "Завод "Электромаш" специализировался на разработке, производстве, монтаже, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании метеорадиолокаторов и радиолокационных комплексов специального назначения. Предприятие было основано в 1943 году.
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