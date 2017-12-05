Госветнадзор опасается неблагоприятной ситуации по АЧС в северных районах Нижегородской области в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Региональный комитет Госветнадзора опасается неблагоприятной ситуации по АЧС в северных районах Нижегородской области в 2018 году. Об этом и.о. председателя комитета Дмитрий Макаров сообщил на совещании 6 декабря 2017 года.

По его словам, бесконтрольное распространение африканской чумы свиней в Нижегородской области начиная с сентября текущего года, а также "неадекватная реакция охотпользователей" представляет угрозу стабилизации ситуации.

"Прогноз в отношении северных районов совершенно непредсказуем, но если ситуация будет развиваться в таком же русле, то мы получим АЧС на следующий год во всех северных районах", - сказал Макаров.

Он также сообщил, что в 2017 году на территории России было зарегистрировано 187 случаев АЧС, в том числе 29 - в Нижегородской области. Инфицированные объекты были выявлены на территории пяти муниципальных образований - Вачского, Богородского, Павловского и Ковернинского районов, а также Семеновского городского округа.

"Что касается диких кабанов, то беда в том, что диагноз ставится в основном по трупам, то есть очень поздно, и поэтому предупредить распространение заболевания очень сложно", - отметил Макаров.

Он также добавил, что основным источником распространения АЧС являются инфицированные кормушки, и рекомендовал представителям охотхозяйств пока не кормить животных.

Напомним, информация о последней вспышке АЧС появлялась в середине ноября. Она была зарегистрирована в Павловском районе.