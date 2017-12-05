Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2017 15:24  [7] Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 – 9 декабря
06 декабря 2017 15:04  [49] УГООКН НО оспаривает решение суда о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия"
06 декабря 2017 14:28  [98] "Нижегородсмета" утвердила проекты по ликвидации "Белого моря" и "Игумново"
06 декабря 2017 14:02  [104] Нижегородка заявила о своем намерении стать следующим президентом России — анонс "Нижегородского рабочего" от 6 декабря
06 декабря 2017 13:56  [98] Госветнадзор опасается неблагоприятной ситуации по АЧС в северных районах Нижегородской области в 2018 году
06 декабря 2017 13:40  [118] Задолженность по зарплате на нижегородском "Заводе Электромаш" погашена после вмешательства прокуратуры
06 декабря 2017 13:03  [113] Нижегородская администрация намерена открыть понтонный мост на Мещерском озере во II декаде декабря
06 декабря 2017 13:00  [79] Почти 30 человек прошли во II тур отбора в Молодёжную администрацию Дзержинска Нижегородской области
06 декабря 2017 12:50  [103] Нижегородская администрация отложила открытие детсада по ул.Есенина на II квартал 2018 года
06 декабря 2017 12:44  [97] Карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области до 5 февраля 2018 года
Общество

Госветнадзор опасается неблагоприятной ситуации по АЧС в северных районах Нижегородской области в 2018 году

06 декабря 2017 13:56  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Региональный комитет Госветнадзора опасается неблагоприятной ситуации по АЧС в северных районах Нижегородской области в 2018 году. Об этом и.о. председателя комитета Дмитрий Макаров сообщил на совещании 6 декабря 2017 года.

По его словам, бесконтрольное распространение африканской чумы свиней в Нижегородской области начиная с сентября текущего года, а также "неадекватная реакция охотпользователей" представляет угрозу стабилизации ситуации.

"Прогноз в отношении северных районов совершенно непредсказуем, но если ситуация будет развиваться в таком же русле, то мы получим АЧС на следующий год во всех северных районах", - сказал Макаров.

Он также сообщил, что в 2017 году на территории России было зарегистрировано 187 случаев АЧС, в том числе 29 - в Нижегородской области. Инфицированные объекты были выявлены на территории пяти муниципальных образований - Вачского, Богородского, Павловского и Ковернинского районов, а также Семеновского городского округа.

"Что касается диких кабанов, то беда в том, что диагноз ставится в основном по трупам, то есть очень поздно, и поэтому предупредить распространение заболевания очень сложно", - отметил Макаров.

Он также добавил, что основным источником распространения АЧС являются инфицированные кормушки, и рекомендовал представителям охотхозяйств пока не кормить животных.

Напомним, информация о последней вспышке АЧС появлялась в середине ноября. Она была зарегистрирована в Павловском районе.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph