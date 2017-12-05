УГООКН НО оспаривает решение суда о возможности сноса нижегородской гостиницы "Россия" Общество

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) подало апелляцию на решение суда по согласованию проекта реконструкции гостиницы "Россия" ("Волжский откос") в Нижнем Новгороде.

Решение подано в первый арбитражный апелляционный суд 6 декабря 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, в конце октября суд удовлетворил иск ООО "Сервис-Отель" (принадлежит кипрскому холдингу) к УГООКН НО. "Сервис-Отель" просило суд признать незаконным решение управления об отмене согласования проекта приспособления (реконструкции) здания гостиницы под многофункциональное здание "Волжский откос" с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой. Проект предполагает снос существующего здания и строительство нового, предполагающего восстановление внешнего облика ОКН.

Управление же настаивает на том, что проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия "Гостиница "Россия", так как в акте государственной историко-культурной экспертизы не рассматривается технология производства работ по организации двухуровневой подземной парковки.

Здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.