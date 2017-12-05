"ГазЭнергоСтрой" планирует начать монтаж металлоконструкций на "Черной дыре" в Дзержинске в декабре 2017 года Общество

Озеро на территории полигона Черная дыра Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" планирует начать монтаж металлоконструкций на объекте по утилизации промотходов на свалке "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области в декабре 2017 года. Об этом пресс-служба компании сообщила 6 декабря.

"На сегодняшний день мы завершаем заливку всех семи фундаментов на площадке объекта. В декабре начнется монтаж металлоконструкций", - приводятся в сообщении слова

Согласно информации, сейчас параллельно завершается процесс производства первой очереди основного технологического оборудования для ликвидации содержимого "Черной дыры".

Напомним также, что работы по созданию площадки для утилизации промотходов "Игумново" в Дзержинске начались в сентябре 2017 года. Стоимость ликвидации полигона оценивается в 2,2 млрд рублей.

Поручения по ликвидации объектов экоущерба в Дзержинске были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.

СПРАВКА:

"Черная дыра" - это карстовый провал на территории Дзержинска, куда более 50 лет сливались жидкие химические отходы различных промышленных предприятий.

В отличие от обустроенного шламонакопителя, где разрешено хранить отходы химических производств и где существуют специальный глиняный экран, водоотводящие каналы, полимерная мембрана, предотвращающая попадание загрязняющих веществ в почву и водоносные слои, у "Черной дыры" ничего подобного нет.

Сейчас там накоплено примерно 72 тысячи куб. м жидких и пастообразных отходов, 30-40% содержимого свалки составляют полимерные остатки, углеводороды ароматического ряда, тяжелые металлы, до 30% объема приходится на загрязненную воду, остальное содержимое - токсичные грунты, которые также нуждаются в обезвреживании. Основную опасность представляет возможное загрязнение подземных вод и испарение вредных веществ в атмосферу.