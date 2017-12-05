Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 – 9 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Нижегородской области 7 – 9 декабря 2017 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 6 декабря.

Согласно информации, 6 декабря, при облачной погоде местами поргнозируется слабый снег. Дневная температура воздуха -2º…-5°. Ветер юго-западный, слабый. Скользко.

7 декабря при прохождении атмосферного фронта в большинстве районов пройдет снег. Температура воздуха ночью около -5°, при прояснениях до -8°, максимальная днем -3º…-6°. На дорогах местами накат и гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

8-9 декабря с ростом давления в облаках ожидаются просветы. Местами кратковременный снег. Ночью будет подмораживать до -6º…-10°, в дневные часы -4º…-7°. На дорогах сохранится гололедица.