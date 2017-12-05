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Общество

Следователи проверяют информацию о сдаче в эксплуатацию дома с дефектами в Уренском районе Нижегородской области

06 декабря 2017 15:50  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи СК РФ проверяют информацию о сдаче в эксплуатацию жилого многоквартирного дома с конструктивными нарушениями в Уренском районе Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по региону 6 декабря 2017 года, в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о сдаче в эксплуатацию дома без надлежащей внутренней отделки и с конструктивными нарушениями. На стенах дома была плесень, а в помещениях - сырость.

Сейчас следователи изымают строительную и нормативную документацию, опрашивают жителей, которые получили в этом доме квартиры по программе расселения аварийного и ветхого жилого фонда.

"В ходе проверки действиям лиц, допустивших сдачу в эксплуатацию дома, не отвечающего требованиям безопасности, будет дана принципиальная юридическая оценка", - поясняется в сообщении.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в ноябре по факту нарушений при строительстве дома в Выксе.

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