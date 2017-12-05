Горадминистрация прогнозирует снижение численности жителей Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация прогнозирует снижение численности жителей Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах. Об этом заявила директор департамента экономического развития Ирина Егорова на публичных слушаниях по проекту бюджета города на следующий год 6 декабря 2017 года.

По ее словам, численность населения города в течение 2018-2020 годов прогнозируется не выше 1,26 – 1,25 млн человек - к 1,27 млн на сегодняшний день.

"Негативная динамика показателей рождаемости будет по-прежнему обусловлена вхождением в активный репродуктивный возраст женщин, рожденных в период спада рождаемости (в 90-е годы), а также устоявшейся тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период", - отметила Егорова.

Напомним, что нижегородская администрация планирует открыть "ясельный" детсад на ул. Трамвайной к лету 2018 года. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин считает, что в яслях есть "огромный дефицит".