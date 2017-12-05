Глава Нижнего Новгорода отмечает поступательное движение "к увеличению бюджета и снижению дефицита" Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко отмечает поступательное движение "к увеличению бюджета и снижению дефицита".

Как сообщает пресс-служба городской Думы, 6 декабря 2017 года под председательством Солонченко прошли публичные слушания по обсуждению проекта бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. На слушания приглашены депутаты, представители общественных организаций, нижегородцы. Главный финансовый документ города представил собравшимся директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Доходы на 2018 год запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

"Мы поступательно движемся к увеличению бюджета как доходной, так и расходной части и снижению дефицита. Если этот год мы начинали с доходами в 26,2 млрд, то сегодня в проекте бюджета на 2018 год мы имеем 28,8 млрд. На 2019 год заложено примерно столько же, а вот бюджет 2020 года планирует быть профицитным. Планируемый дефицит бюджета на 2018 год составит 425 миллионов – это самый низкий показатель за последние 10 лет", - подчеркнула Елизавета Солонченко.

При этом, как отметила глава города, меняется структура долга. Выпуск облигационного займа позволил перейти от краткосрочных кредитных обязательств к более дешевым – среднесрочным, поэтому снижаются расходы на обслуживание муниципального долга с 1 млрд в 2017 году до 850 млн в 2018 году.

Она также сообщила, что в бюджете 2018 запланирована индексация зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента: педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей на 10,3%, работникам учреждений культуры на 16,7%, и даже тем работникам, которые не подпадают под действие этих указов, предусмотрена индексация зарплат на 4%.

Елизавета Солонченко особо отметила, что впервые на территории города будет действовать муниципальная программа "Развития малого и среднего бизнеса", на ее реализацию предусмотрено 38 млн рублей. "Это наши инвестиции в будущую доходную часть бюджета – в налогооблагаемую базу", - подчеркнула она.

"Самое важное, в этом году мы сделали все, чтобы публичные слушания были не формальными, проект бюджета заранее был опубликован на сайте городской администрации в понятном виде. Потому что самое важное для городской власти – это доверие нижегородцев, а доверие возникает там, где ничего не скрывают", - сказала Солонченко.

Напомним, в публичных слушания приняли участие 140 человек. Гордуме рекомендовано рассмотреть проект бюджета на заседании 13 декабря 2017 года.