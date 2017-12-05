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Общество

Движение трамваев №№ 1, 2 и 21 будет изменено в Нижнем Новгороде 7 декабря

06 декабря 2017 18:19  [20] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев №№ 1, 2 и 21 будет изменено в Нижнем Новгороде 7 декабря. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, из-за проведения тестовых испытаний с 09:30 до 11:00 трамвай №1 будет следовать от Московского вокзала через пл. Комсомольскую, ул. Малая Ямская и Красносельская до ул. Маслякова и обратно.

По внутреннему кольцу трамвая №2, в направлении улиц Пискунова и Большая Печерская интервалы движения вагонов будут временно изменены, как и их маршрут: от Черного пруда по ул. Пискунова с разворотом по ул. Алексеевской, далее по ул. Октябрьской - Большой Печерской - Белинского - Краснофлотской - Маслякова и обратно. По внешнему кольцу, в направлении ул. Добролюбова и Ильинской, движение сохранится без изменений.

Движение трамвая №21 будет организовано по следующей схеме: парк "Дубки" – пл. Комсомольская – ул. Малая Ямская - Красносельская - Маслякова и обратно.

Напомним, администрация города отказалась принимать у подрядчика реконструированный осенью участок ул. Большой Покровской. В частности, одной из причин этого стало "поигрывание" плитки на трамвайных путях пересекающих улицу. Тогда было принято решение снять недавно уложенную плитку и на зиму вместо нее уложить асфальт.

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