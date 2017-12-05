"Ростелеком" запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса Бизнес

"Ростелеком" запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса. Об этом пресс-служба телекоммуникационной компании сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, в комплект "Интернет для бизнеса" входит: 4G/Wi-Fi роутер с поддержкой высокоскоростного интернета до 100 Мбит/с или 4G модем.

Предприниматели смогут развернуть интернет-сеть в своем офисном пространстве, на складе или обеспечить интернетом разъездного сотрудника для организации мобильного офиса в любом месте за пять минут.

Абонентам предлагается 4G USB модемы или 4G Wi-Fi роутеры производства компании Huawei. Акция действует по всей России.

"С помощью комплекта "Интернет для бизнеса" предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G интернету. Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в минимизации своих издержек, поэтому мы сделали этот комплект максимально доступным по стоимости. Кроме того, наше решение позволит руководителям не задумываться о сложных схемах организации интернет доступа в офисе", - приводятся в сообщении директора по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелекома" Сергея Таболина.