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Бизнес

"Ростелеком" запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса

06 декабря 2017 18:24  [12] Бизнес

"Ростелеком" запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса. Об этом пресс-служба телекоммуникационной компании сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, в комплект "Интернет для бизнеса" входит: 4G/Wi-Fi роутер с поддержкой высокоскоростного интернета до 100 Мбит/с или 4G модем.

Предприниматели смогут развернуть интернет-сеть в своем офисном пространстве, на складе или обеспечить интернетом разъездного сотрудника для организации мобильного офиса в любом месте за пять минут.

Абонентам предлагается 4G USB модемы или 4G Wi-Fi роутеры производства компании Huawei. Акция действует по всей России.

"С помощью комплекта "Интернет для бизнеса" предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G интернету. Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в минимизации своих издержек, поэтому мы сделали этот комплект максимально доступным по стоимости. Кроме того, наше решение позволит руководителям не задумываться о сложных схемах организации интернет доступа в офисе", - приводятся в сообщении директора по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелекома" Сергея Таболина.

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