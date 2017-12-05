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Общество

Руководство "Авиабора" в Дзержинске Нижегородской области встретилось со студентами НГТУ

06 декабря 2017 18:40  [77] Общество

Фото: "Авиабор"

Руководство "Авиабора" в Дзержинске Нижегородской области встретилось со студентами НГТУ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, 6 декабря 2017 года состоялась встреча руководства Дзержинского опытного завода авиационных материалов ОАО "Авиабор" со студентами четвертого курса Дзержинского политехнического института НГТУ. Встреча прошла в рамках реализации государственного проекта "Региональный центр просветительства, исторического и культурного наследия". Молодые химики познакомились с историей уникального предприятия, посмотрели, что собой представляет центральная лаборатория завода. А также как работает водородная станция.

Генеральный директор ОАО "Авиабор" Евгений Желудов, который руководит заводом уже более 25 лет, отмечает: "В этом году мы подписали договор о сотрудничестве с политехническом университетом, и встречи будут проходить на постоянной основе. Они будут осуществляться в формате открытых лекций, обмена мнений, общения со специалистами".

Во время экскурсии каждый мог представить себя на месте оператора электролизной установки. "У меня возникло желание прийти сюда работать, особенно, когда Евгений Алексеевич рассказал свою историю, как он прошел путь от простого аппаратчика до генерального директора. Это впечатляет и придает мотивации, тем более, что предприятие существует уже более пятидесяти лет. Мне также понравились перспективы, которые открыты в "Авиаборе" - сотрудничество с разными странами. Мой дедушка занимался химией, и я надеюсь продолжить нашу династию", - поделилась впечатлениями студентка Наталья Савельева.

"Мы заинтересованы в поступлении новых кадров, новых специалистов, молодежи, потому что у нас есть опыт и Московского института исследовательского и других институтов, его нужно конечно передавать молодежи", - отметила ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ ОАО "Авиабор" Анна Лисенкова.

Евгений Желудов не исключает, что в рамках сотрудничества "Авиабора" и Дзержинского Политеха будут созданы лектории. По итогам встречи, он заверил, что лучшие химики найдут здесь достойное применение своим знаниям.

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