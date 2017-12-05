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Общество

Декабрьский цикл творческих конкурсов стартовал на базе ЦБС в Дзержинске Нижегородской области

06 декабря 2017 19:05  [59] Общество

Декабрьский цикл творческих конкурсов стартовал на базе Централизованной библиотечной системы в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 6 декабря 2017 года.

К участию в цикле конкурсов "Четыре сезона. Зима" приглашаются учащиеся образовательных учреждений города любого возраста, а также учащихся техникумов, колледжей и взрослое население города.

В период с декабря по февраль пройдут: фотоконкурс "Здравствуй, Зимушка-зима", творческий конкурс "Рождество – мир, любовь, свет", творческий конкурс, посвященный Всемирному дню футбола "Повелители мяча", литературно-творческий конкурс к 80-летию со дня рождения Э. Успенского "Катится, катится голубой вагон", творческий конкурс "Креативная елка", творческий конкурс к Дню заповедников и национальных парков "Мир природы заповедной", литературно-творческий конкурс к 390-летию со дня рождения Ш. Перро "Хрустальная туфелька", литературно-творческий конкурс к 145-летию со дня рождения Л.А. Чарской "Маленькая гимназистка", литературно-творческий конкурс к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина "Кладовая солнца", литературно-творческий конкурс к 190-летию со дня рождения Жюля Верна "Необыкновенные путешествия" - городской, литературно-творческий конкурс к 80-летию со дня рождения Ю.И. Коваля "Полынные сказки".

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