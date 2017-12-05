Михаил Шаров поручил подрядчикам усилить работы по очистке от снега тротуаров в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Фото:
И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров поручил подрядным организациям усилить работы по очистке от снега тротуаров на территории района. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 6 декабря 2017 года.
Согласно информации, 6 декабря Михаил Шаров провел очередной штаб по зимней уборке территории района.
По данным коммунальных служб и ДУКов, за минувшие сутки с территории района было вывезено около трёх тысяч кубометров снега. В очистке проезжей части дорог и пешеходных зон было задействовано 66 единиц техники: 12 комбинированных дорожных машин, 31 МТЗ для прометания тротуаров и дворовых проездов, три фронтальных погрузчика, 12 самосвалов, два грейдера, один лаповый снегопогрузчик и другие виды техники. Очисткой остановочных павильонов, тротуаров, входных групп домов занимались 428 дворников и дорожных рабочих.
В ходе проведения штаба Михаил Шаров положительно отметил работу хозяйствующих субъектов, а также дал поручение подрядным организациям усилить работу по очистке тротуаров.
В настоящее время работы продолжаются. На территории района работают 39 единиц техники, 59 дорожных рабочих, 354 дворника.
Как сообщили в горадминистрации, всего с территории города за сутки 5 декабря было вывезено более 11,3 кубометров снега.
Напомним, что после первого снегопада 2-3 декабря дорожные службы Нижнего Новгорода вывезли с улиц города более 18 тысяч тонн снега.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+