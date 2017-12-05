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Общество

Михаил Шаров поручил подрядчикам усилить работы по очистке от снега тротуаров в Канавинском районе Нижнего Новгорода

06 декабря 2017 19:13  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров поручил подрядным организациям усилить работы по очистке от снега тротуаров на территории района. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, 6 декабря Михаил Шаров провел очередной штаб по зимней уборке территории района.

По данным коммунальных служб и ДУКов, за минувшие сутки с территории района было вывезено около трёх тысяч кубометров снега. В очистке проезжей части дорог и пешеходных зон было задействовано 66 единиц техники: 12 комбинированных дорожных машин, 31 МТЗ для прометания тротуаров и дворовых проездов, три фронтальных погрузчика, 12 самосвалов, два грейдера, один лаповый снегопогрузчик и другие виды техники. Очисткой остановочных павильонов, тротуаров, входных групп домов занимались 428 дворников и дорожных рабочих.

В ходе проведения штаба Михаил Шаров положительно отметил работу хозяйствующих субъектов, а также дал поручение подрядным организациям усилить работу по очистке тротуаров.

В настоящее время работы продолжаются. На территории района работают 39 единиц техники, 59 дорожных рабочих, 354 дворника.

Как сообщили в горадминистрации, всего с территории города за сутки 5 декабря было вывезено более 11,3 кубометров снега.

Напомним, что после первого снегопада 2-3 декабря дорожные службы Нижнего Новгорода вывезли с улиц города более 18 тысяч тонн снега.

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