Презентация проекта "Мой Горький" прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Презентация социально-просветительского проекта "Мой Горький" прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря. Об этом сообщили организаторы проекта.

Согласно информации, презентация состоялась в Литературном музее им. Максима Горького.

Проект посвящен 150-летию со дня рождения писателя. В рамках проекта "Мой Горький" для школьников 5 – 11 классов Нижегородского района пройдет конкурс сочинений и конкурс рисунков по произведениям писателя.

На презентации присутствовали глава администрации Нижегородского района Игорь Согин, депутат Гордумы Елена Аржанова, директор музея Лариса Моторина, председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, драматург Нина Прибутковская и директор лингвистической гимназии №13 Наталья Анищенко.

"Я считаю, что для нас, родителей, очень важно, чтобы подрастающее поколение гордилось своей страной, своим городом. Мы надеемся, что наш социально-просветительский проект создаст у детей дополнительный стимул к изучению наследия великого земляка, который однажды очень точно сказал: "Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего", - сказала Аржанова.