Почти 40 учащихся музыкальных школ Нижегородской области примут участие в олимпиаде по музлитературе в Дзержинске 9 декабря Культура и отдых

Почти 40 учащихся музыкальных школ из Нижегородской и Владимирской областей примут участие в ежегодной олимпиаде по музыкальной литературе в Дзержинске 9 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как сообщается в пресс-релизе, в 2017 году в VI межрегиональной олимпиаде по музыкальной литературе имени А.П. Бородина "Картины природы в музыке" примут участие 37 учащихся из 17 музыкальных школ и школ искусств Дзержинска, Нижнего Новгорода, Семёнова, Выксы, Владимирской области и других.

Организаторы отмечают, что олимпиада проводится с 2011 года, в том числе в шестой раз - в статусе межрегиональной. "В списке предлагаются произведения композиторов разных эпох и стилей: возрождения, барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма и др. Участникам предлагается круг вопросов по жанрам, литературным источникам, средствам музыкальной выразительности. Уровень заданий конкурса достаточно высок, он соответствует статусу конкурса, поэтому в олимпиаде действительно принимают участие лучшие из лучших, самые одарённые юные музыковеды", - говорится в сообщении.

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