Последние новости рубрики Политика
06 декабря 2017 19:36  [69] Ксения Собчак считает экономическую программу кандидата в президенты РФ вторичной в условиях несменяемости власти
06 декабря 2017 19:21  [105] "Символично, что заявление Владимира Путина произошло на нижегородской земле", - Вячеслав Никонов
06 декабря 2017 19:10  [202] Владимир Путин встретился с Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря
06 декабря 2017 18:32  [231] "Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - Ксения Собчак
06 декабря 2017 18:19  [149] Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря
06 декабря 2017 17:30  [311] Владимир Путин намерен принять участие в выборах президента РФ в 2018 году
06 декабря 2017 17:08  [506] Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород
06 декабря 2017 16:21  [166] "Нижегородская область включена в некий пилотный проект по внесению изменений для роста экономики", - Александр Суханов
05 декабря 2017 18:05  [761] Нижегородские правоохранители изъяли документы в ТИКе Балахны после нахождения печатей УИК у Александра Глушкова
05 декабря 2017 15:28  [3286] Владимир Путин посетит ГАЗ и встретится с Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря
Политика

Ксения Собчак считает экономическую программу кандидата в президенты РФ вторичной в условиях несменяемости власти

06 декабря 2017 19:36  [69] Политика
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: sobchakprotivvseh.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Ксения Собчак считает экономическую программу кандидата в президенты РФ вторичной в условиях несменяемости власти. Об этом она заявила в ходе встречи со своими сторонниками и журналистами в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.

По ее словам, свою экономическую программу она представит 23 декабря 2017 года на съезде "партии, от которой планирует выдвигаться".

"Программу составляют Владислав Иноземцев, Андрей Нечаев. Но это не самое главное. Экономическая программа вторична по отношению к сменяемости власти. Пока ее нет, пока у вас один политик 18 лет – никакая экономическая программа не поменяет ситуацию", - отметила Собчак.

Напомним, что 6 декабря Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде. В этот же день президент РФ Владимир Путин объявил в ходе встречи с работниками Горьковского автозавода о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.

То, что Путин с ней "оказались в одном городе в один день", Собчак назвала случайностью.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph