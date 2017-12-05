Ксения Собчак считает экономическую программу кандидата в президенты РФ вторичной в условиях несменяемости власти Политика

Ксения Собчак Фото: sobchakprotivvseh.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Ксения Собчак считает экономическую программу кандидата в президенты РФ вторичной в условиях несменяемости власти. Об этом она заявила в ходе встречи со своими сторонниками и журналистами в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.

По ее словам, свою экономическую программу она представит 23 декабря 2017 года на съезде "партии, от которой планирует выдвигаться".

"Программу составляют Владислав Иноземцев, Андрей Нечаев. Но это не самое главное. Экономическая программа вторична по отношению к сменяемости власти. Пока ее нет, пока у вас один политик 18 лет – никакая экономическая программа не поменяет ситуацию", - отметила Собчак.

Напомним, что 6 декабря Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде. В этот же день президент РФ Владимир Путин объявил в ходе встречи с работниками Горьковского автозавода о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.

То, что Путин с ней "оказались в одном городе в один день", Собчак назвала случайностью.