Полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования с предприятия на 2 млн рублей в Новинках Нижегородской области

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Полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования с предприятия на 2 млн рублей в посёлке Новинки Богородского района Нижегородской области. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 7 декабря 2017 года.
В ноябре 2017 года в полицию поступила информация о том, что 13 и 14 ноября 2017 года неизвестные, проникнув в одно из предприятий поселка Новинки, похитили 21 блок релейной защиты и 19 блоков управления вакуумными выключателями. Общая сумма ущерба составила 2 млн 296 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Трое подозреваемых задержаны, в ходе обыска были изъяты похищенные предметы на общую сумму 1 млн 499 тысяч рублей.
В настоящее время двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – подписка о невыезде.
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