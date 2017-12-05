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Происшествия

Полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования с предприятия на 2 млн рублей в Новинках Нижегородской области

07 декабря 2017 09:28  [11] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования с предприятия на 2 млн рублей в посёлке Новинки Богородского района Нижегородской области. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 7 декабря 2017 года.

В ноябре 2017 года в полицию поступила информация о том, что 13 и 14 ноября 2017 года неизвестные, проникнув в одно из предприятий поселка Новинки, похитили 21 блок релейной защиты и 19 блоков управления вакуумными выключателями. Общая сумма ущерба составила 2 млн 296 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Трое подозреваемых задержаны, в ходе обыска были изъяты похищенные предметы на общую сумму 1 млн 499 тысяч рублей.

В настоящее время двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – подписка о невыезде.

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