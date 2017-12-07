Четверть потенциальных избирателей готовы проголосовать "за альтернативных кандидатов" на выборах президента РФ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверть потенциальных избирателей готовы проголосовать "за альтернативных кандидатов" на выборах президента РФ (по результатам опроса "Ромир" по заказу фонда "Петербургская политика"). Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала "Фонда развития гражданского общества" 7 декабря 2017 года.

В результате опроса, проведенного в ноябре 2017 года исследовательским холдингом "Ромир", выяснилось, что за альтернативных кандидатов в общей сложности готовы проголосовать 25% потенциальных избирателей. Голоса между альтернативными кандидатами распределились следующим образом: за Владимира Жириновского готовы голосовать 8% россиян, за Геннадия Зюганова – 7%. Алексею Навальному могут уйти 3% голосов, по 2% получат Сергей Миронов, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Удальцова, Гудкова и Касьянова выбрали менее 1%.

Лидером антирейтинга, по версии "Ромир", стала Ксения Собчак, о недоверии которой заявили 64% респондентов, а второе место занял Алексей Навальный, голосовать за которого отказываются 33% потенциальных избирателей.

Комментируя результаты опроса, глава ФоРГО Константин Костин отметил, что все оппоненты Путина будут жестко бороться за 8 % неопределившихся. Исход борьбы за второе место между Жириновским и Зюгановым решат те, кто не определился. В эту борьбу включится и Собчак — ее базовый электорат составляет 2% и ей необходимо привлечь как можно больше "ситуативного электората". "Результаты опроса показывают, что ранний старт и ставка на скандальную медийность не привели Навального к серьезному политическому результату", - заключил Костин.

"Опрос, проведенный Ромир, коррелирует и системным исследованием, "Путинского большинства", которое ведет наш фонд. Несмотря на попытку "карнавализации выборов", подавляющее большинство населения страны сохраняет иммунитет к негативу. Эта тенденция была выявлена нашим исследованием, и опрос Ромир подтвердил ее", - добавил руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов.

Напомним, что Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года. В этот день в город с визитом на ГАЗ приехал президент РФ Владимир Путин. "Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - сказала Ксения Собчак.

Напомним также, что 26 ноября в Нижнем Новгороде прошёл митинг оппозиционного политика Алексея Навального.