Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Нижегородской области 6 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:05 на 46 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 46-летний водитель автомобиля Mersedes совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого на пешехода наехала "Лада Калина", двигавшаяся за иномаркой.

В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила смертельное ранение.