Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Нижегородской области 6 декабря

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Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 18:05 на 46 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 46-летний водитель автомобиля Mersedes совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого на пешехода наехала "Лада Калина", двигавшаяся за иномаркой.
В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила смертельное ранение.
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