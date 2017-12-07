Последние новости рубрики Происшествия
07 декабря 2017 10:34  [145] Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Нижегородской области 6 декабря
07 декабря 2017 09:28  [101] Полиция задержала троих подозреваемых в краже оборудования с предприятия на 2 млн рублей в Новинках Нижегородской области
06 декабря 2017 11:43  [144] Двое мужчин погибли на пожаре в деревянном доме в Семёнове Нижегородской области 5 декабря
06 декабря 2017 11:37  [158] Автомобиль столкнулся с автобусом в Борском г.о. Нижегородской области 5 декабря
06 декабря 2017 11:28  [624] СК не исключает бытовой конфликт в качестве причины гибели двоих нижегородских полицейских
06 декабря 2017 11:06  [674] Три человека пострадали в ДТП с участием восьми автомобилей в Ленинском районе Нижнего Новгорода 5 декабря
06 декабря 2017 10:02  [1020] ГУ МВД проводит проверку по факту гибели двух полицейских от огнестрельного ранения в Нижнем Новгороде 5 декабря
06 декабря 2017 09:15  [186] Суд приговорил нижегородского подростка к трем годам колонии за покушение на убийство отца
05 декабря 2017 18:06  [418] Суд арестовал сбившего насмерть девушку на пр. Гагарина водителя в Нижнем Новгороде
05 декабря 2017 16:54  [417] Грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями и задел пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 5 декабря
Происшествия

Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Нижегородской области 6 декабря

07 декабря 2017 10:34  [145] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два автомобиля насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:05 на 46 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 46-летний водитель автомобиля Mersedes совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого на пешехода наехала "Лада Калина", двигавшаяся за иномаркой.

В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила смертельное ранение.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph