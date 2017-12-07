Можно ли продлить ресурс мотора?

Каждый агрегат требует регулярного ухода и обслуживания. Касается это любого транспортного средства. Отдельное внимание при этом уделяется автомобильному двигателю. Чтобы обеспечить его продолжительную и стабильную работу, нужно строго выполнять рекомендации производителя, внимательно изучив устройство и нюансы эксплуатации.

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Явными признаками того, что ресурс мотора находится на исходе, является падение основных эксплуатационных параметров машины при движении. Сюда можно отнести увеличение расхода топлива и масла, ухудшение тяги под нагрузкой, появление дополнительных шумов и стуков. Кроме того, стабильная работа мотора также зависит от используемых деталей, устанавливаемых на заводе или после капитального ремонта.

Как продлить «жизнь» двигателю?

Чтобы увеличить срока службы мотора нужно следить за качеством заливаемого бензина. Для этого желательно заправлять авто на одной заправочной станции.

Нужно ознакомиться с эксплуатационным руководством автомобиля. Запомнить, когда нужно менять жидкости и масла, всевозможные фильтры, регулировать элементы топливной и других систем. При наличии электронных БУ, нужно следить за их состоянием, своевременно выявлять и устранять неполадки.

Соблюдение следующих правил позволит автовладельцу продлить период работы мотора своей машины:

Заправка качественным топливом, которое соответствует предписаниям производителя;

Контроль и обслуживание системы охлаждения;

Использование масел, рекомендованных производителем для определенного типа мотора;

Своевременная замена всех основных фильтров в авто;

Своевременная регулировка газораспределительного механизма и обслуживание приводов.

Продлить ресурс силовому агрегату авто можно, если эксплуатировать его в щадящем режиме, своевременно проводить ТО, менять расходные материалы, использовать качественные запчасти и жидкости, вовремя устранять возникающие неполадки.