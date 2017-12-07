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Происшествия

Пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоюродного брата в Шахунье Нижегородской области

07 декабря 2017 11:46  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в убийстве двоюродного брата в Шахунье Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 7 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 9 сентября в доме на ул. Восточная во время ссоры с двоюродным братом обвиняемая нанесла мужчине ножевое ранение в грудь. 46-летний потерпевший смог выбраться из помещения, однако погиб от полученных телесных повреждений неподалеку от дома. На следующее утро пенсионерка позвонила в правоохранительные органы и рассказала о случившемся.

Уголовное дело в отношении 65-летней женщины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного расследования обвиняемая вину признала частично, заявив, что убивать родственника не желала, а ссора с ним произошла из-за разговора о том, что после еe смерти он хотел унаследовать всe имущество. Ранее она не была судима.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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