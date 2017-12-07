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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках поехавшего на заработки в Нижний Новгород Бауржана Аркабаева

07 декабря 2017 11:58  [68] Происшествия
Бауржан Аркабаев

Бауржан Аркабаев

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках поехавшего на заработки в Нижний Новгород Бауржана Аркабаева. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, Аркабаев выехал на автобусе из Оренбурга в Нижний Новгород 28 июня на заработки. И после пересечения границы Оренбургской области на связь с родственниками не выходил.

Его приметы: рост 160-170 см, телосложение среднее, волосы темные волнистые, глаза карие. Особые приметы: в районе предплечья татуировка, около большого пальца руки маленькая татуировка, слегка сутулится.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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