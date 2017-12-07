Два пенсионера утонули в Волге в Борском г.о. Нижегородской области 6 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два пенсионера утонули в Волге в Борском районе Нижегородской области 6 декабря. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила 7 декабря 2017 года.

Согласно информации, в 17:30 вчера от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы г. Бор поступило сообщение о том, что на Волге в районе поселка Памяти Парижской Коммуны местными жителями из воды извлечены тела двух мужчин 1954 года рождения.

Эти жители поселка Памяти Парижской Коммуны утром ушли на рыбалку. Когда они стали возвращаться обратно лед не выдержал веса мужчин, в результате оба оказались в воде и погибли.

МЧС предупредило, что сейчас толщина льда на реках не превышает 5 см, поэтому выход на него смертельно опасен.