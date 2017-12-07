Совет НРО "Справедливой России" распространил обращение к партийцам в связи с политическими событиями 2017 года Политика

Совет НРО "Справедливой России" распространил обращение к партийцам в связи с политическими событиями 2017 года.

Полный текст обращения:

"Уважаемые товарищи! Последний год наша партийная организация, ее лидер Александр Бочкарев подверглись мощной атаке политических конкурентов, а также сил, задачей которых, видимо, является дестабилизация социально-политической обстановки в области.

Весь 2017 год прошел в судебных тяжбах, где ставилась под сомнение легитимность наших выборных органов, главным образом законность избрания Бочкарева председателем совета. Суды мы выиграли, а две партийные конференции, проведенные в январе и октябре этого года, дважды подтвердили желание партийцев видеть в качестве лидера организации Александра Бочкарева.

Именно фигура Бочкарева, признанная Нижегородским обществом в качестве политического тяжеловеса, способного при поддержке нашей социал-демократической партии эффективно выступать на всех без исключения выборах, оказалась под прицелом конкурентов и недоброжелателей. Проводимая партией политика по защите интересов граждан, работа наших фракций в областном законодательном собрании, в представительных органах городов и районов, нелицеприятная критика без оглядки на чины и звания оказались не предметом политических споров, а предметом мести за жесткую политическую позицию.

Не решив проблему в судах против партии, в ход пошли силовые методы лично против Бочкарева с использованием правоохранительных структур. В ноябре месяце на базе ложного обвинения со стороны человека с сомнительной репутацией Александр Анатольевич был задержан и помещен под домашний арест.

Председатель партии Сергей Миронов дал ясную, понятную всем оценку ситуации: "Надуманное, политическое дело!"

С этим согласно большинство нижегородцев. По результатам проведенного телекомпанией "Волга" интерактивного опроса, в котором приняли участие почти девять тысяч человек, 24%телезрителей считают Александра Бочкарева хорошим депутатом, а еще 40% уверены, что его уголовное преследование носит политический характер.

Уважаемые товарищи! Наша партийная организация переживает сложный период. Через серьезные испытания проходит наш областной партийный лидер Александр Бочкарев. Выражаем ему свою товарищескую поддержку, доверие и уверенность в том, что справедливость, которая является символом нашей партии, обязательно восторжествует!"