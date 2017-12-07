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Происшествия

Гражданин Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области

07 декабря 2017 13:11  [74] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гражданин Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 7 декабря 2017 года.

По версии следствия, 30 августа 2017 года потерпевший приехал в д. Шелокша к обвиняемому, который был должен ему крупную сумму денег. Сев в машину, они отправились в сторону Нижнего Новгорода. По пути потерпевший потребовал возврата всей суммы долга, в связи с чем между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый передал часть денег - 25 тысяч рублей. Затем злоумышленник покинул автомашину и направился в сторону лесного массива к пруду. Потерпевший, желая получить всю сумму долга, последовал за должником.

В лесополосе в ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом. От полученных телесных повреждений 24-летний мужчина скончался на месте. После совершенного, обвиняемый предпринял меры к сокрытию следов преступления: оттащил тело погибшего вглубь леса, снял номера с его автомашины и скрылся с места происшествия.

Оба фигуранта граждане Узбекистана.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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