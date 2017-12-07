"Лада" сбила школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Лада" сбила девятилетнего школьника на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 17:00 на ул. К.Маркса, 21. Согласно информации, 29-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на ребёнка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девятилетний школьник был доставлен в травмпункт, после чего отпущен домой.