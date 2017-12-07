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Спорт

Суд оштрафовал ФК "Металлург" из Выксы Нижегородской области на 100 тысяч рублей

07 декабря 2017 14:28  [77] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оштрафовал футбольный клуб "Металлург" из Выксы Нижегородской области на 100 тысяч рублей за нарушение требований безопасности. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 7 декабря 2017 года.

Согласно информации, при проведении соревнований в октябре их организаторы – представители АНО "Металлург" не разработали и не утвердили план мероприятия и акт осмотра места проведения места футбольного матча.

Суд признал клуб нарушившим пункты "в" и "е" п.19 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Факт нарушения правил обеспечения безопасности при проведении данного соревнования АНО ФК "Металлург" признает.

Действия клуба судья квалифицировал по ч.1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований). Постановление не вступило в законную силу.

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